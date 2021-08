As moratórias do crédito à habitação terminam dentro de um mês. As famílias vão ter de retomar o pagamento das prestações, mas há muitas não têm a capacidade financeira para o fazer.

"Seja porque estão confrontados com a situação de desemprego, com a situação de lay-off, seja porque perderam as suas atividades...a verdade é que todos os dias nos chegam famílias confrontadas com a preocupação de em Outubro terem de retomar o pagamento das prestações e de que não vão conseguir honrar esses compromissos", explica Natália Nunes, jurista da DECO.

Há famílias que já começaram a pensar em abrir processos de insolvência. Mas, no final do prazo de pagamento devem saber que têm 90 dias para encontrar, juntamente com o banco, uma outra solução, antes de medidas como a hipoteca.

Segundo a DECO, entre as soluções estariam o alargamento do prazo de pagamento, a alteração da taxa de juro ou a criação de períodos carência.

Os bancos deverão começar a contactar os clientes em breve e até ao momento o Governo ainda não anunciou quais serão as medidas de apoio a estas famílias.