O Governo dos Açores extinguiu a Comissão Especial de Acompanhamento da Luta Contra a Pandemia. Com o aumento da vacinação, o executivo considera que se encontra cumprida a missão da estrutura.

As medidas determinadas pela comissão permitiram uma reabertura controlada da economia nos Açores, nomeadamente o crescimento do turismo no verão.

Desde o início da pandemia, o arquipélago dos Açores registou um total de 8.708 casos de covid-19 e 42 vítimas mortais.