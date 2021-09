Donos de empresa de catering contornam a pandemia e criam churrascaria ambulante

Os proprietários de uma empresa de catering decidiram contornar a crise provocada pela pandemia e criaram uma churrascaria ambulante.

Ana e Silvio instalam-se cedo na Campeã. Com um atrelado transformado em assador é fácil fazer logo as brasas quando chegam e começar a tratar do churrasco. Andam nisto de aldeia em aldeia há pouco mais de um mês. Foi a alternativa que encontraram à crise que se instalou na empresa de catering que gerem a partir de Mirandela.

Vendem agora pelas aldeias de Bragança e Vila Real e já tiveram mesmo de aumentar a frota. Cada dia estacionam numa localidade diferente e quem passa não resiste ao cheiro e as encomendas têm vindo a crescer.