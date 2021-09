Pelo menos 29 pessoas ficaram infetadas pela covid-19 após frequentarem festas em bares da praia de Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras, no último fim-de-semana de agosto, anunciou o município no último boletim epidemiológico.

O surto apresenta 29 casos ativos, segundo o último boletim epidemiológico, elaborado com dados reportados pelas autoridades locais de saúde pública.

As autoridades de saúde aconselham "a quem esteve nos bares da localidade ou participou em festividades com aglomeração de pessoas no fim de semana de 28 e 29 de agosto a realizar de imediato autoteste e a ligar para o SNS 24 em caso de resultado positivo".

Desde o início da pandemia, Torres Vedras, no distrito de Lisboa, contabiliza 6.904 casos confirmados, dos quais 125 estão ativos, 6.603 recuperaram e 176 morreram.