Covid-19. Estado já gastou mais de 218 milhões de euros em testes PCR

Desde o início da pandemia, o Estado já gastou mais de 218 milhões de euros em testes PCR comprados a laboratórios privados.



De acordo com o jornal Público, o valor corresponde a mais de 3,3 milhões de requisições faturadas à Administração Central do Sistema de Saúde, com um preço médio de 65 euros por teste.



Os 2018 milhões de euros correspondente a mais do dobro da receita obtida pelo Estado com todas as taxas moderadoras cobradas no Serviço Nacional de Saúde em 2020.

Até 30 de agosto, os portugueses realizaram mais de 17 milhões de testes à covid-19, 12 milhões foram testes PCR.