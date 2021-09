Surtos de covid-19. Número de casos aumenta na Beira Interior durante o fim de semana

Sobe para 36 o número de infetados associados ao surto de covid-19 nos bares da praia de Santa Cruz, em Torres Vedras. Há ainda 61 pessoas sob vigilância. Também uma parte da Beira Interior registou, este fim de semana, um aumento de casos.

No hospital da Guarda estão internadas 13 pessoas com covid-19, dois deles nos cuidados intensivos (UCI). Este fim de semana, uma idosa de 90 anos, utente de um lar, testou positivo depois de ter sido admitida no serviço de medicina, já depois de ter testado negativo à chegada às urgências.

Na aldeia de Alvendre, um homem com mais de 7 anos, utente do centro de dia, testou positivo e encontras internado em UCI. Nesta localidade, situada muito perto da Guarda, foi detetado um surto que vitimou uma idosa de 82 anos e contagiou cerca de 15 pessoas – a maioria da comunidade. Um dos infetados é o presidente do centro de dia que também preside à Junta de Freguesia.

O número de casos de infeção na Beira Interior continua a subir: no distrito da Guarda contabilizam-se 215, no de Castelo Branco 152. No hospital da Cova da Beira estão internados 19 doentes, dois dos quais em UCI.

Em Torres Vedras, o número de infetados pelos ajuntamentos nos bares da praia de Santa Cruz, no fim de semana de 28 e 29 de agosto, subiu para 36. São jovens entre os 15 e os 25 anos. Além dos infetados estão ainda sob vigilância 61 pessoas.

A Autoridade Regional de Saúde aconselha a todos os que estiveram nos bares ou em grandes aglomerações em Santa Cruz no último fim de semana de agosto a realizarem autotestes à covid-19 e a contactarem a linha Saúde24, caso o resultado for positivo. Também os funcionários dos bares foram aconselhados a serem testados.