Surto de covid-19 em lar de Condeixa-a-Nova com 49 infetados 

No centro social da Ega, no concelho de Condeixa-a-Nova, há um surto de covid-19 com 45 casos entre utentes e mais quatro funcionários.

A primeira infeção foi detetada na passada sexta-feira e já causou duas mortes. Foram duas mulheres com idades acima dos 90 anos.

A instituição tinha passado até aqui sem registo de casos entre os utentes e apenas alguns funcionários tinham sido infetados. Todos tinham a vacinação completa desde fevereiro.

Segundo a Administração Regional de Saúde do Centro, desde a segunda quinzena de junho, houve 16 surtos em instituições dedicadas a idosos, tendo sido identificados um total de 541 casos.

Dos 91 casos que continuam ativos, 66 doentes necessitaram de internamento. Os surtos fizeram 34 mortos.

Leia mais: