Covid-19. Passe sanitário extrema posições em várias partes do mundo

No último outono e inverno, a evolução da pandemia no Reino Unido influenciou a situação em Portugal, devido à presença das variantes Alfa e Delta. Boris Johnson anuncia esta terça-feira as medidas do governo para os próximos meses.

O governo britânico está debaixo de críticas pelo recente anúncio do aumento de impostos - em parte devido à pandemia, em parte devido ao Brexit. Conservador por natureza e liberal na economia, o ministro da Saúde, que já foi o das Finanças de Boris Johnson, assume a aversão ao passe sanitário.

O passaporte sanitário extrema posições em várias partes do mundo, mais ainda na Grécia, onde a vacinaçao passou a obrigatória para profissionais de saúde. Em Salónica, houve protestos e detenções. O assunto tornou-se fratura politica entre o governo de direita e os sindicatos que se opõem à suspensão laboral dos trabalhores que recusam tomar a vacina.

Habituada aos protestos dos coletes amarelos, em França os opositores ao passe sanitário juntam-se aos que negam vantagens a toda e qualquer vacina. Em ambiente de polarização política, a antecipar eleiçoes presidenciais do próximo ano, em Toulouse os confrontos violentos entre grupos de extrema-esquerda e extrema-direita, provocaram pelo menos um ferido e várias detenções.

Nos Estados Unidos, a negação quanto às vacinas e a impossibilidade de obrigar estados federados a acatar leis federais levou o presidente Joe Biden a colocar nos empregadores a missão de vacinar os funcionários. As autoridades estão preocupadas com o outono que se aproxima.