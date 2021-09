Covid-19: portas da Broadway reabrem um ano e meio depois

O entusiasmo no regresso depois do mais longo encerramento de sempre na Broadway é visível. Ao fim de 18 meses, os teatros do mítico quarteirão em Nova Iorque voltam a abrir portas para o alívio do setor.

O regresso traz cautelas, ainda em pandemia, o público, artistas e funcionários devem estar vacinados e o uso de máscaras é obrigatório durante os espetáculos.

Nova Iorque ainda sofre com a escassez de turistas que representam dois terços do público da Broadway, mas no palco e na plateia não há lugar para desânimo.

Apesar da perda de milhões de dólares com a quebra na bilheteira, a Broadway conseguiu entretanto angariar novos investidores para garantir a reabertura em grande.

