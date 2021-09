Levantamento das restrições: o que está em cima da mesa

Na reunião desta quinta-feira do Infarmed, os peritos deverão sugerir o levantamento de praticamente todas as restrições em vigor contra o coronavírus, com efeitos já a partir de outubro.

Em cima da mesa pode estar o fim da máscara obrigatória, dos certificados digitais e da lotação nos espaços.

Em análise, na Edição da Noite da SIC Notícias, para avaliar se o país está, de facto, perto e preparado para a tão desejada libertação total, foram convidados José Gomes Ferreira, da SIC, a epidemiologista Gabriela Gomes e o investigador Miguel Castanho, do Instituto de Medicina Molecular.

