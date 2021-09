Peritos propõem levantamento de quase todas as restrições

Os peritos vão sugerir o levantamento de praticamente todas as restrições a partir do próximo mês. Ao que a SIC apurou, a proposta será feita esta quinta-feira, na reunião do Infarmed.

Em cima da mesa pode estar o fim da máscara obrigatória, dos certificados digitais e da lotação nos espaços.

Quase a atingir 85% da população totalmente vacinada, os especialistas entendem que é o momento da libertação, como sugeria o primeiro-ministro no final de julho.

A decisão cabe ao Governo, mas a reunião do Infarmed serve precisamente para ajudar o executivo a tomar essa decisão.