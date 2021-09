Comércio tradicional e restauração esperam recuperar rendimentos

Numa altura em que se vislumbram menos limitações às atividades, cada um dos membros do comércio tradicional e da restauração, dois dos setores mais afetados pela pandemia, têm uma ideia do que gostavam de ver implementado primeiro para recuperar rendimentos.

Na restauração, as esplanadas vieram compensar, em parte, a quebra de clientes no interior, contudo, insuficientes para garantir os rendimentos pré-pandemia.

Numa altura em que o cenário parece ser de melhoria global, há quem tenha prioridades na lista das limitações que gostava de ver terminadas.

"Acabar com os certificados, porque não faz sentido nenhum certificados ao fim-de-semana e à semana não, não faz grande sentido. E o IVA, acho que deveriam diminuir o IVA nos próximos tempos, pelo menos para nós conseguirmos equilibrar as nossas finanças. E, mais à frente, retirar as limitações", sugere Sónia Neves, empresária do setor da restauração.