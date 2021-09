Rússia tem apenas 27% da população vacinada contra a covid-19 

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, está em isolamento depois de vários colaboradores próximos terem testado positivo à covid-19.

Por precaução, apesar de já ter testado negativo, a agenda do Presidente russo foi cancelada e determinado o isolamento.

A Rússia é um dos países do mundo onde a pandemia tem causados mais mortos.

Apenas 27% da população russa está vacinada contra a covid-19 no país, que adotou a vacina de fabrico próprio, Sputnik V.

Casos disparam no Vietname

No Vietname, o número de casos disparou. A variante Delta domina praticamente todas as infeções e as 16 mil mortes contabilizadas ocorreram, principalmente, nas últimas semanas

Em Ho Chi Minh, uma das cidades mais afetadas pela pandemia, os médicos tratam, praticamente em exclusivo, doentes covid.

O Governo reforçou as medidas de confinamento com barricadas e checkpoints nas ruas do país, onde apenas 4% da população está vacinada.

Brasil testa alívio das restrições

No Brasil, o jogo no Estádio do Maracanã, entre o Flamengo e o Grêmio, serviu de teste para o alívio nas restrições.

O clube abriu as portas, seguiu as indicações das autoridades de saúde, mas os adeptos nem sempre mantiveram distancia, nem mascaras colocadas como eram as regras definidas.

