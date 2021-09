Site em português emite certificados de vacinação e testes à covid-19 falsificados

Estão a ser comprados e vendidos testes e certificados de vacinação à covid-19 na internet. Os testes são assinados por um professor catedrático da Universidade de Lisboa, que rejeita qualquer ligação a esta página e vai apresentar queixa.

A página apresenta-se como a solução para quem não quer fazer testes nem tomar a vacina, emitindo documentos falsos em tempo recorde. Preenchidos os dados, o teste PCR ou antigénio é gerado em segundos.

Todos são assinados por um professor catedrático da faculdade de farmácia da Universidade de Lisboa, que foi apanhado de surpresa pela chamada da SIC.

"Fiquei muito surpreendido e triste. Têm todos os meus dados (…) até a forma como nós assinamos e é a minha, sim."

No site também há certificados de vacinação feitos no minuto e até se pode escolher a marca. Os códigos, no entanto, não são legíveis pelo leitor oficial. Para isso é preciso fazer um pedido específico por e-mail.

O aparente esquema fraudulento não fica por aqui. Oferecem até 100 euros - pagos por Paypal ou bitcoin - aos vacinados que quiserem vender certificados.

A SIC questionou a Polícia Judiciária sobre este caso, mas não obteve resposta em tempo útil.

