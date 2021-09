Alteração das regras de entrada em Inglaterra: vai terminar o sistema de semáforo

O Governo britânico anunciou esta sexta-feira a alteração das regras de entrada em Inglaterra. O novo sistema é mais simples e beneficia sobretudo quem já tem a vacinação completa.

Em outubro termina o chamado sistema de semáforo britânico. Passa a haver apenas uma lista vermelha da qual fazem parte os países de maior risco.

Não é o caso de Portugal que, tal como muitos outros, fica no grupo de destinos seguros e onde as restrições serão reduzidas.

A partir do dia 4, quem tem a vacinação completa já não precisa de fazer um teste rápido antigénio antes da partida para Inglaterra.

O teste PCR obrigatório ao segundo dia vai ser substituído por um teste rápido. Será em outubro, mas ainda não foi anunciada a data.

Este verão, o tráfego nos aeroportos britânicos manteve-se muito abaixo dos níveis pré-pandemia. Um impacto ainda mais significativo no aeroporto de Heathrow, que caiu do primeiro para o décimo lugar na lista dos mais movimentados da Europa, e atrás do de Maiorca, Atenas e Amesterdão.

