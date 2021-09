Lojas do Cidadão vão ter modalidade "Casa Aberta"

A modalidade Casa Aberta, usada pelo Governo para vacinar os portugueses contra a covid-19, vai ser adaptada às lojas do cidadão.

A partir do próximo sábado e durante oito semanas, 10 espaços em todo o país vão funcionar durante 12 horas.

O objetivo é ultrapassar os atrasos na renovação de passaportes e cartões de cidadão provocados pelos meses de confinamento devido à pandemia.

Há pessoas que esperam desde madrugada

As filas de espera nas lojas do cidadão aumentaram desde que os serviços públicos retomaram os atendimentos presenciais sem marcação, no início do mês. Muitas pessoas deslocam-se de madrugada para garantirem uma senha.

Por volta das 07:00 desta sexta-feira, a fila à porta da loja do cidadão nas Laranjeiras, em Lisboa. já contava com 30 pessoas As primeiras chegaram ainda de madrugada, algumas às 04:30.

As lojas do cidadão regressaram ao atendimento presencial sem marcação no início do mês. Desde então, aumentou o número de pessoas a procurar estes locais.

As senhas de cada dia são conciliadas com o número de agendamentos previstos e podem esgotar nas primeiras horas, consoante a procura.

Os funcionários desta loja disseram à SIC que à medida que os utentes vão sendo atendidos podem existir novas senhas, mas tal não é garantido.

No Porto, o maior problema esta manhã aconteceu na fila para o cartão de cidadão, para quem não fez o agendamento. Em meia hora apenas entraram duas pessoas.

Em Faro, também se registou uma grande afluência, com muitas pessoas a chegarem cedo para adquirirem uma das 50 senhas disponíveis que, em 15 minutos, esgotaram.

Em todo o país multiplicam-se as queixas de muitos cidadãos que tentaram fazer o agendamento online ou por telefone e não têm conseguido.

A ministra da Modernização do Estado disse ao Público e à Rádio Renascença que o regresso à normalidade nos serviços públicos só deverá acontecer no final de outubro.

