Mais de 200 detidos em protesto contra o confinamento em Melbourne

Mais de 200 pessoas foram detidas em Melbourne, a segunda maior cidade australiana.

A polícia usou gás pimenta para desmobilizar os cerca de mil manifestantes que protestavam contra o confinamento decretado pelo Governo no final de julho.

Há ainda registo de, pelo menos, seis feridos entre os 2 mil elementos das forças de segurança destacados para a manifestação

Sem sucesso, a forte presença policial tentou evitar a repetição das cenas de violência do protesto do mês passado, no qual participaram milhares de pessoas.

Este é o sexto confinamento em Melbourne desde o início da pandemia. O número de casos continua a subir em todo o país. O estado de Victoria registou mais de 500 este sábado. Em Sydney, também houve protestos. 20 pessoas foram detidas.

