O secretário de Estado adjunto e da Economia disse que o Governo nunca "limitou apoios" à economia "quando a situação era difícil" e que, face aos atuais "sinais positivos", vai agora concentrar-se em apoiar o investimento e promoção internacional.

"Não limitámos os apoios quando a situação era difícil. Agora estamos a passar para outro tipo de apoios, sobretudo ao investimento, e é aí que nos vamos concentrar. Quer no investimento do ponto de vista dos meios de produção, quer também da promoção internacional", afirmou João Neves em declarações aos jornalistas à margem da feira internacional de calçado Micam, em Milão, Itália.

Recordando que o Governo foi "prolongando os apoios à medida da evolução da situação epidémica", o secretário de Estado considerou que estes instrumentos "foram muito importantes para manter a capacidade de produção e limitar ao mínimo a redução de trabalhadores".

"Acho que fomos bem-sucedidos nisso, foi um esforço coletivo que não foi só do Estado, foi também das empresas", sustentou.

Contudo, acrescentou João Neves, os atuais "sinais positivos" a nível da evolução da pandemia justificam uma nova estratégia, agora focada no apoio à recuperação económica.

"É sobretudo aí que os apoios vão continuar e esse é o sinal que também podemos dar ao mercado internacional: Que as nossas empresas aguentaram este período difícil e estão prontas para aproveitar aquilo que é uma nova evolução positiva do consumo", rematou.

Para o presidente da Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS), Luís Onofre, a participação portuguesa nesta edição daquela que é considerada a maior feira de calçado do mundo é "uma lufada de ar fresco".

"Passados dois anos deste terrível tempo de pandemia, que foi extremamente exigente para as nossas empresas, é quase como uma lufada de ar fresco para muitas empresas nacionais do setor do calçado que insistem em vir, e muito bem, à Micam tentar novos negócios", disse Luís Onofre.