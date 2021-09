Alunos começaram a ser testados à covid-19

Os alunos começaram esta segunda-feira a ser testados nas escolas do país. Durante duas semanas, será a vez do secundário e depois do 3.º ciclo.

Até 15 de outubro, estará terminada a testagem massiva que pretende trazer mais segurança e confiança ao terceiro ano letivo em pandemia.

Os testes só voltam a ser repetidos se surgirem surtos ou na investigação de casos.

Os alunos do pré-escolar, 1.º e 2.º ciclo não vão ser testados.

O ministro da Educação disse na sexta-feira que os testes à covid-19 feitos ao pessoal docente e não docente para o arranque do ano letivo revelaram "cerca de um positivo" em cada 1.000 , tendo sido testadas 140.000 pessoas.

"Temos 99% do pessoal docente e não docente vacinado, temos já uma grande percentagem de alunos entre os 12 e os 17 anos vacinados, temos um conjunto de protocolos muito positivos nas nossas escolas, que diminuem o risco, mas de forma importante e no reporte que tínhamos ontem de manhã, posso dizer que em 140.000 docentes e não docentes tivemos uma positividade de cerca de 0,12%.", referiu Tiago Brandão Rodrigues, no Porto.

Numa visita à Escola Fontes Pereira de Melo para assinalar o último dia para o arranque do ano letivo 2021/2022, Tiago Brandão Rodrigues considerou que o ano letivo que agora começa "foi provavelmente o [ano] mais difícil de abrir.

