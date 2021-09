Rui Rio diz que declarações de secretário de Estado sobre a covid-19 "tocam o ridículo"

O Líder do PSD, Rui Rio, critica as declarações do secretário de Estado sobre a covid-19 e diz mesmo que tocam o ridículo.

“Ouvi o secretário de Estado Eurico Brilhante Dias, em dia que me parece não brilhante para ele, dizer que a pandemia até acabou por ser boa para a marca Portugal. O que é uma coisa que toca o ridículo, até podia dizer ‘que pena a pandemia acabar ou estar sem grande força porque isto estava a ser ótimo para a marca Portugal’”.

“À medida que a campanha chega ao fim, começam a perder o discernimento e começa a não haver muito para dizer e começam a inventar”.

SECRETÁRIO DE ESTADO DA INTERNACIONALIZAÇÃO: “NÓS GANHÁMOS COM A COVID”

O secretário de Estado da Internacionalização disse esta quinta-feira que Portugal ganhou com a covid-19. Numa feira têxtil em Paris, Eurico Brilhante Dias considerou que o país enfrentou a pandemia com bastante êxito.

Brilhante Dias disse que faleceram muitas pessoas, mas que Portugal mostrou ser um país organizado.

“Vou dizer uma coisa que talvez não seja politicamente correta. Nós ganhámos com a covid. E ganhámos porquê? Porque Portugal foi um país que tendo as suas dificuldades, enfrentou a covid-19 com êxito. Faleceram pessoas e muitas pessoas passaram muito mal, mas Portugal mostrou-se um país muito organizado que enfrentou uma realidade muito disruptiva com sucesso", declarou o governante.

