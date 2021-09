Última fase de desconfinamento: o que muda a partir de 1 de outubro

O país prepara-se para entrar na última fase de desconfinamento, cujo arranque está previsto para 1 de outubro. O possível levantamento de algumas restrições será decidido esta quinta-feira em Conselho de Ministros, antes das eleições autárquicas.

O Governo vai avançar para a terceira fase do desconfinamento e, esta quinta-feira, vai ser ouvida a proposta dos especialistas no Infarmed.

O uso obrigatório da máscara vai cair, mantendo-se apenas em transportes públicos.

Os certificados digitais devem continuar uma exigência nos lares e fronteiras, mas caem no acesso a restaurantes, cafés e pastelarias.

A terceira fase do plano do Governo prevê o fim do limite máximo de pessoas nos estabelecimentos, espetáculos, eventos - como casamentos ou batizados - e também em restaurantes, cafés e pastelarias.

A reabertura de bares e discotecas, embora sem consenso, deve avançar, mas limitada aos clientes que apresentem certificado digital de vacinação ou teste negativo à covid-19.

As dúvidas levantadas pelos responsáveis da saúde quanto à abertura de discotecas estendem-se, por exemplo, ao previsto regresso em massa aos estádios de futebol.

As regras que forem aprovadas em Conselho de Ministros entram em vigor no dia 1 de outubro. A data de desconfinamento não será alterada, ainda que o país chegue mais cedo aos 85% de vacinação completa: está agora a dois pontos percentuais de atingir esse objetivo.

A ideia do Executivo consiste num "momento de viragem" ou "momento de confiança", mas sem a importação do slogan britânico "dia da libertação".

