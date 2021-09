Portugal volta a ter um concelho em risco extremo de infeção pela covid-19

Portugal volta a ter esta sexta-feira um concelho em risco extremo de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 e sete em risco muito elevado, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O risco extremo de infeção verifica-se quando um concelho tem uma incidência cumulativa a 14 dias acima dos 960 casos de infeção por 100 mil habitantes.

No boletim da última sexta-feira dia em que são comunicados os valores dos concelhos, Portugal tinha deixado de ter municipios em risco extremo de infeção, o que já não acontecia desde o início de julho.

Hoje o relatório das autoridades revela que está neste patamar o concelho de Barrancos com 1.171 casos na análise referente à incidência cumulativa a 14 dias entre 09 e 22 de setembro.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Sete concelhos em risco muito elevado

Em risco muito elevado, ou seja, com uma incidência de entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes, estão sete concelhos: Albufeira (489), Alcoutim (674), São Brás de Alportel (501), Celorico da Beira (519), Penela (594), Povoa de Lanhoso (489) e Vidigueira (566).

Entre ao 240 e os 479,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias o boletim relata a existência de 19 concelhos nessas condições, menos 18 do que na última análise.

Segundo o boletim, entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias estão 78 concelhos, menos 35 do que na semana anterior.

Com zero casos de infeção no período entre 9 e 22 e setembro estão 17 dos 308 concelhos: Alter do Chão, Lajes das Flores, Lajes do Pico, Porto Santo, Povoação, Santa Cruz das Flores, S. João da Pesqueira, Calheta (Açores), Miranda do Douro, Nordeste, São Vicente, Oleiros, Velas, Vila de Rei, Vila Velha de Rodão, Vila do Porto e Vimioso.

Taxa de incidência a descer, Rt subiu

A taxa de incidência de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias voltou a descer quer no continente quer a nível nacional, enquanto os valores do índice de transmissibilidade registaram um aumento.

A nível nacional, a taxa de incidência desceu de 137,4 para 127,3 casos por 100 mil habitantes, segundo o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge divulgado hoje.

Em Portugal continental, este indicador desceu de 140,1 pra 129,7.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus, registou uma subida desde quarta-feira, passando de 0,82 para 0,83 a nível nacional e de 0,81 para 0,82 em Portugal continental.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

VEJA TAMBÉM: