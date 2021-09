Covid-19: Macau em estado de emergência anuncia testagem em massa

Macau encontra-se em estado de emergência, desde sexta-feira, após terem sido confirmados dois casos de covid-19 no território.

Trata-se de um funcionário de um hotel, que tem acolhido pessoas obrigadas a cumprir quarentena no âmbito das medidas sanitárias. O anúncio surgiu poucas horas após as autoridades terem detetado outro caso positivo ao novo coronavírus.

Todas as escolas foram encerrada, incluindo, as do ensino superior, assim como, instalações desportivas e edifícios públicos.

O transporte marítimo está suspenso desde sexta-feira.

Este sábado arranca o plano de testagem em massa de apenas três dias, anunciou Ao Ieong U, Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau.

No total serão disponibilizados 52 locais para testagem, com um total de 367 pontos de amostragem, abertos 24 horas, até terça-feira.

Macau não registou qualquer morte associada à covid-19 ou infetados entre os profissionais de saúde.

Pouco mais de metade da popilação em Macau está vacinada.

VEJA TAMBÉM: