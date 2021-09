Presidente da Liga de clubes: "vamos voltar a ter os nossos estádios cheios"

O presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, esta convicto que os estádios podem voltar a ter lotação máxima a partir do dia 1 de outubro.

No âmbito no novo desconfinamento, Pedro Proença considera que com esta época de retoma pretende-se "recentrar novamente a atenção no nosso 12.º jogador, fundamental, que é o público".

Na sexta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) solicitou à Direção-Geral da Saúde (DGS) o levantamento das limitações em relação à lotação de recintos desportivos.

A taxa de ocupação do público nos recintos desportivos é atualmente de 50% da lotação, depois de já ter sido ampliada em relação aos 33%, no âmbito das restrições da pandemia de covid-19.

