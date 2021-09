Hospital brasileiro terá ocultado causa da morte de pacientes covid

O Brasil é o segundo país com mais mortes devido à pandemia. Superou a marca das 595 mil mortes. O ministro da Saúde anunciou que o país vai disponibilizar terceiras doses de reforço a todas as pessoas com mais de 60 anos.

Apesar de vários indicadores da pandemia estarem em queda há várias semanas, o Brasil continua a ser o segundo país com mais mortes em todo o mundo. Superou nas últimas 24 horas as 595 mil. Muitos apontam o dedo a Jair Bolsonaro e à forma como tem gerido a pandemia e defendido medicamentos sem eficácia comprovada.

Na reta final da investigação que decorre no senado, uma advogada denunciou, em nome de 12 médicos, a realização de testes em pacientes idosos com covid-19, num esforço de validar a cura defendida pelo Presidente.

Sabe-se agora que os testes terão resultado na morte de, pelo menos, nove pacientes. Perante a comissão de inquérito do Senado brasileiro, a advogada adiantou que os relatórios oficiais ocultaram a real causa do óbito.

A denúncia foi feita no mesmo dia em que o ministro da Saúde brasileiro confirmou que serão disponibilizadas terceiras doses de reforço a todas as pessoas com mais de 60 anos. O Brasil já tinha aprovado a administração de uma dose de reforço a profissionais de saúde e maiores de 70.

Enquanto vários países avançam com o reforço, outros enfrentam uma grave escassez de doses.

África so Sul, Macau e Nova Zelândia

Perante a grave escassez de doses que os países pobres enfrentam, a África do Sul pediu à Organização Mundial do Comércio um alívio urgente dos direitos de propriedade intelectual das vacinas contra a covid-19.

Em Macau, a administração gratuita da vacina está disponível há mais de 6 meses, mas pouco mais de metade da população está vacinada. Apesar da resistência à vacina, o território não registou até hoje qualquer morte associada à doença e tem conseguido controlar as infeções.

Só nos últimos quatro dias foram testadas quase 690 mil pessoas e, de acordo com as autoridades, os resultados dos testes em massa à população, foram todos negativos.

Já a Nova Zelândia viu o número de casos diários disparar. O aumento ocorre cerca de uma semana depois do alívio do confinamento na região de Auckland.

