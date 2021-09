Covid-19: Senado brasileiro investiga pacto entre Governo e grupo privado de saúde

A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado brasileiro está a investigar a denúncia de um pacto entre o que seria um gabinete paralelo do Governo e uma operadora privada de saúde. O objetivo era incentivar o uso de medicamentos sem comprovação científica com forma de evitar medidas de distanciamento que prejudicassem a economia.

O depoimento da advogada que representa um grupo de 15 médicos de uma operadora privada de planos de saúde foi um dos mais impactantes desde o início da Comissão Parlamentar de Inquérito. Esta comissão foi criada no Senado, há pouco mais de cinco meses, para investigar a atuação e possíveis omissões do Governo brasileiro no combate à pandemia.

Na semana passada, um dos diretores da operadora de saúde Prevent Senior, que tem idosos como público preferencial e mais de 545 mil associados no pais, levantou indícios de fraudes em atestados de óbito e prontuários médicos. Em causa estava a omissão da razão de internação de utentes com covid-19.

A advogada revelou detalhes do que seria também a prática de tratamento precoce e a coação de médicos para promoverem o chamado Kit Covid – composto por medicamentos comprovadamente ineficazes para combater a infeção pelo vírus, como a Cloroquina e Ivermectina.



O tratamento precoce para covid-19 sempre foi defendido pelo Presidente Jair Bolsonaro, inclusive no seu discurso da semana passada, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Aos senadores, a advogada disse que havia um pacto entre o Governo e a operadora de saúde, que tinha como objetivo boicotar as medidas de distanciamento impostas pelos Governos locais.



Perante tais denúncias, a comissão parlamentar de inquérito aprovou um pedido de investigação sobre possíveis omissões do Conselho Federal e regional de Medicina.

O depoimento reforçou também a tese, levantada por alguns senadores, de que um grupo de médicos, parlamentares e assessores, formaram uma espécie de gabinete paralelo ao Ministério da Saúde, para aconselhar o Presidente Bolsonaro na gestão da pandemia que já matou quase 600 mil brasileiros.