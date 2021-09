Famílias e empresas voltam a pagar prestações com o fim das moratórias de crédito

Chega hoje ao fim a maioria das moratórias de crédito. Para milhares de famílias afetadas pela pandemia, significa voltar a pagar a prestação da casa ao banco. A DECO alerta que os níveis de incumprimento podem disparar nos próximos meses.

As dúvidas e os receios levaram as famílias a recorrer à DECO por não saberem ao certo se vão ter capacidade para pagar as prestações aos bancos.

"Vai ser o mês de outubro que vamos ver quem vai retomar o pagamento e quem não vai.e aquelas famílias que não conseguiram reestruturar os créditos, que não consegiuiram recuperar rendimejnto, com certeza que no mês de outubro e em novembro irão pedir ajuda se encontrar aqui uma solução", diz Natália Nunes, da DECO.

Do lado dos bancos foi avaliada a robustez financeira das familias perante cenários de eventuais dificuldades apresentaram propostas e soluções.

As propostas, de acordo com a DECO, passam acima de tudo pela negociação de periodos de carência

de seis a 12 meses e aqui.também ficam algumas dúvidas quanto ao valor a pagar antes e depois destes mesmos períodos

Em caso de incumprimento, com base no que está na lei, as famílias ficam protegidas durante 90 dias.

Aas moratórias foram um balão de oxigénio que permitiu a sobrevivência financeira a quem foi mais afetado pela pandemia. São mais de 240 mil famílias - a maioria., 230 mil, diz respeito a crédito à habitação - num valor total superior a 14 mil milhões de euros.

Quanto às empresas, são cerca de 24 mil. O valor das moratórias ronda os 22 mil milhões de euros.

O Banco de Portugal está otimista. Acredita que, com o aumento dos depósitos e com a economia a dar passos em frente, o efeito do fim das moratórias poderá ser atenuado.