Arrancou este sábado a modalidade “Casa Aberta” para a entrega e renovação do cartão de cidadão ou do passaporte. O Governo faz um balanço positivo.

Mais de 5.500 senhas foram disponibilizadas para a modalidade casa aberta, mas, apesar disso, não foram suficientes para a procura e chegaram mesmo a esgotar-se em algumas lojas do cidadão.

Quem chegou depois das 10:00 já não teve direito a nenhuma das 600 senhas disponíveis para o dia. Fica o descontentamento de quem veio até à loja do cidadão das Laranjeiras para tratar dos documentos e não conseguiu.

A modalidade estará em vigor nos próximos sete sábados e até dia 20 de novembro de forma a regularizar os documentos que ficaram em atraso devido à pandemia.

PARA RENOVAÇÃO ESTÁ DISPONÍVEL UM SISTEMA DE SENHAS DIGITAIS

Para as renovações, os cidadãos terão disponível um sistema de senhas digitais, obtidas através do 'site' Mapa do Cidadão, durante o horário de funcionamento dos balcões, existindo também, em alternativa, um dispensador de senhas no local.

Para o levantamento dos documentos, a distribuição das senhas é presencial e e o atendimento será sequencial.

Nas Lojas de Lisboa e Porto será disponibilizada informação em tempo real sobre os tempos de espera nos serviços mais próximos, com o objetivo de permitir uma dispersão mais equilibrada da procura.

Para evitar os aglomerados no interior dos espaços, é aconselhado que se envie um SMS para o número 3838, e assim os cidadãos poderão ser avisados da aproximação do seu atendimento.

Para tal, basta enviar uma mensagem com o seguinte texto: "Siga (espaço) código da sua senha (espaço) número de senhas de antecedência pretendido", por exemplo "siga 45 20".

Esta funcionalidade está disponível para as senhas obtidas online e presencialmente.

