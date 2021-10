Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA desaconselha viagens para cinco países

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) desaconselha os cidadãos norte-americanos a viajarem para cinco países devido à covid-19.

Fazem parte da lista a Arménia, Áustria, Barbados, Croácia e Letónia, porque subiram para o nível 4 na escala de risco, que é o "muito elevado".

As autoridades de saúde norte-americanas reduziram ainda as recomendações para quem viajar para os países no nível 3, como é o caso de Portugal, sendo apenas exigida a vacinação completa contra a covid-19.