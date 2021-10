Quarentena a 314 alunos em Matosinhos: pais consideram medida "drástica"

Os pais de alunos que frequentam a escola Básica da Quinta de S. Gens criticam a decisão do delegado de saúde que colocou em isolamento profilático mais de 300 alunos depois de uma funcionária testar positivo à covid-19.

Para casa foram 314 alunos do 1.º ao 4.º ano, que tiveram contacto durante o almoço com uma funcionária infetada com covid-19.

As turmas do 2.º ano ficaram em isolamento, pois a mesma funcionária supervisionou os intervalos numa escola com 420 alunos. Esta segunda-feira apenas 50 alunos tiveram aulas presenciais.

Os pais vão enviar um abaixo-assinado para a Direção Geral da Saúde.

À exceção do 1.º ano, os restantes alunos em isolamento já estão a ter aulas online.

Após o decreto de isolamento aos alunos, outra funcionária testou positivo à covid-19.

