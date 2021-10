O governador republicano do Texas, um dos líderes políticos norte-americanos mais ativo no discurso negacionista, proibiu todas as empresas de exigirem vacinação contra a covid-19.

Biden tinha convocado empresas a exigirem a vacinação, mas Greg Abbott conseguiu travar a obrigatoriedade tanto no setor público como no privado.

Na Rússia, o número de infeções e de mortes diárias por covid-19 continua a subir.

Já na região de Nova Gales do Sul, cuja capital é Sidney, bares, cafés e restaurantes reabriram numa altura em que 70% da população adulta está vacinada.

