Tendência da pandemia em Portugal passa de decrescente a estável

A atividade da covid-19 em Portugal mantém-se com intensidade reduzida, mas a tendência deixou de ser decrescente e passou a estável. Na faixa etária dos mais idosos, a incidência aumentou, segundo as conclusões do mais recente Relatório das Linhas Vermelhas, realizado pela Direção-Geral de Saúde e o Instituto Ricardo Jorge.

A tendência prevê um aumento dos casos de covid-19 entre os idosos com 80 ou mais. Nesta faixa etária, foram registados, nos últimos 14 dias, 113 casos por 100 mil habitantes.

Ainda assim, a incidência continua a ser maior entre os zero e os nove anos – uma faixa etária que não está vacinada – e entre os 20 e os 29 anos. Em ambos os grupos, registaram-se 117 casos por cem mil habitantes.

No geral, a incidência em Portugal é de 84 casos por cem mil habitantes. A pandemia estava a seguir uma tendência decrescente, mas passou a estável.

O índice de transmissibilidade também aumentou em todas as regiões. Está igual ou acima de 1 na maioria das zonas.