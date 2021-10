Reino Unido diz que não há razões para acreditar que nova subvariante represente maior risco

Numa altura em que os países vivem um desconfinamento generalizado, uma nova variante de covid-19 está a gerar preocupação. Considerada uma subestirpe da Delta, foi identificada em vários países da Europa e, mais recentemente, em Israel.

Em Israel, o primeiro caso da subvariante está associado a uma criança de 11 anos proveniente da Europa, que está de quarentena. Foi descoberto quando o país estava a considerar o levantamento de algumas das restrições, sobretudo relacionadas com a área do turismo.

O Governo israelita deu ordens para que seja reforçada a investigação epidemiológica sobre a subvariante da Delta e contactados os países onde já foi identificada para troca de informações.

A nova variante também está na mira da Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido. Entre os novos casos diários de covid-19 no país, estima-se que 6% já tenham origem na nova estirpe, mas o Governo britânico diz que não há razões para acreditar que represente um maior risco.

No Reino Unido, os novos casos diários têm oscilado entre os 35 mil e os 45 mil nas últimas duas semanas, mas o Governo não quer para já avançar com o plano B e rejeitou os apelos para a reposição das restrições, como o uso de máscara em espaços interiores e o teletrabalho.

Em Portugal já foram detetados nove casos da variante AY4.2, subvariante da Delta, de acordo com o mais recente relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge sobre diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 e que data de terça-feira.

