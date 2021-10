Covid-19: Governo britânico admite vacinação obrigatória no Serviço Nacional de Saúde

A Agência Europeia do Medicamento aprovou esta segunda-feira a terceira dose da vacina da Moderna contra a covid-19, depois de já o ter feito com a vacina da Pfizer.

No Reino Unido, os números continuam a subir e o Governo nega ter preparadas medidas adicionais além da vacinação, mas já há especialistas a alertarem para o perigo do esgotamento do Serviço Nacional de Saúde britânico se a tendência continuar.

Com os contágios a crescer no Reino Unido, o ministro da Saúde britânico assume que o Governo pondera tornar obrigatória a vacinação aos profissionais de saúde.

O ministro das Finanças diz que não estão previstas no orçamento medidas de contenção do vírus. O plano B implicaria tomar medidas restritivas, em vez de confiar apenas na vacinação.

Roménia pede ajuda, Rússia prepara medidas extremas e China adota política de tolerância zero

A Roménia - um dos países mais pobres da União Europeia - aceitou ajuda e vai receber medicamentos e oxigénio da Sérvia, que não pertence aos 27.

Com apenas um terço da população vacinada, a Rússia prepara-se para medidas extremas como o confinamento. No exclave de Kaliningrado, os centros de vacinação estão abertos 24 horas por dia.

No extremo oriente, enquanto que a Coreia do Sul e o Japão se preparam para um regresso à normalidade com a descida dos casos, a China - que começou a vacinar crianças dos três aos 11 anos - tem adotado uma política de tolerância zero contra a covid-19, registou oficialmente 168 casos ao longo da semana e isso foi suficiente para adiar as maratonas de Pequim e Wuhan, a cidade onde se registou o primeiro surto de coronavírus.

A OMS diz que a pandemia está longe de estar controlada.

