Israel reabre fronteiras a turistas em novembro

O governo israelita confirmou esta quarta-feira a reabertura das suas fronteiras a turistas estrangeiros vacinados contra a covid-19, a partir de 1 de novembro, após uma campanha de reforço de vacinação.

Viajantes de "todos os países" poderão viajar para Israel sem ter que previamente solicitar uma autorização de entrada, mas com a condição de que apresentem um certificado de vacinação com não mais de seis meses, disseram as autoridades de saúde israelitas.

Os viajantes também deverão apresentar um teste PCR no máximo 72 horas antes da partida e fazer um segundo teste à chegada.

Após a confirmação de que o segundo teste é negativo, o que geralmente é feito em menos de 24 horas, a quarentena será suspensa, informaram as autoridades.

Israel vai reconhecer as vacinas Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, as chinesas Sinovac e Sinopharm, mas também, a partir de 15 de novembro, a russa Sputnik V.

Governo estuda possibilidade de reduzir idade de vacinação para 5 anos

Cerca de 5,7 milhões de israelitas, mais de 80% deles adultos, receberam duas doses da vacina Pfizer e 3,9 milhões a terceira dose, enquanto o governo estuda a possibilidade de reduzir a idade de vacinação para cinco anos.

As autoridades validaram assim a intenção do primeiro-ministro Naftali Bennett reabrir o país aos turistas estrangeiros a 1 de novembro.

As novas medidas do Governo incluem ainda a simplificação do processo de entrada de israelitas e trabalhadores.

Na semana passada, Bennett não mencionou a Sputnik V na lista de vacinas reconhecidas.

Poucas horas depois, Bennett viajou para a Rússia para se encontrar com o presidente Vladimir Putin, e a imprensa israelita considerou a inclusão do Sputnik na lista de vacinas reconhecidas como um gesto "diplomático" para com o seu aliado.

