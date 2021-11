Visitas a lares voltam a ser permitidas com apresentação de teste ou certificado digital

As visitas aos lares de idosos voltam a ser permitidas a partir desta quarta-feira com a obrigatoriedade de apresentação do certificado digital ou teste à covid-19, sendo que as restrições a que os lares estiveram sujeitos, durante mais de um ano e meio, tiveram consequências severas para os idosos.

O isolamento forçado a que os utentes estiveram sujeitos provocou danos emocionais difíceis de reparar:

Para devolver alguma normalidade aos lares de idosos, a DGS decidiu aliviar as restrições nas visitas e nas saídas dos idosos.

Contudo, os visitantes têm de apresentar certificado digital ou teste negativo à covid-19.

Dentro dos lares, as regras de proteção mantêm-se, como o uso de máscara e distanciamento social.

Mais flexíveis estão as saídas dos residentes: apenas os vacinados que estiverem mais de um dia fora da instituição têm de apresentar teste negativo e os recuperados que estiverem ausentes do lar menos de 24 horas ficam dispensados de isolamento profilático e de teste.

Contudo, a Associação de Lares diz ter encontrado contradições neste processo.

A DGS recomenda a vacinação de todos os profissionais.

Veja também: