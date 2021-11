Regresso ao confinamento? Países Baixos preparam-se para anunciar bloqueio parcial

Nas últimas 24 horas, a Alemanha registou mais de 50 mil novos casos de covid-19. É o número mais alto desde o início da pandemia e representa um aumento de mais de 20 mil casos em relação ao dia anterior. Nos Países Baixos, o Governo pondera impor o primeiro bloqueio parcial da Europa Ocidental desde o verão. Nas últimas 24 horas registaram-se mais de 16 mil novos casos, um valor inédito no país.

Nova vaga de covid-19 na Alemanha

A chanceler cessante, Angela Merkel, alertou para uma situação dramática, que os especialistas explicam em parte com as baixas taxas de vacinação na Alemanha - pouco mais de 67%. É a primeira vez que o país, a atravessar uma nova vaga de contágios, ultrapassa os 50 mil casos diários, depois de ter registado máximos sucessivos de contaminação nos últimos dias.

Vários estados, como a Saxónia, a Baviera e, mais recentemente, Berlim, introduziram novas restrições para não vacinados.

Países Baixos vai impor bloqueio parcial?

Nos Países Baixos, o Governo pondera a possibilidade de impor o primeiro bloqueio parcial da Europa Ocidental desde o verão, quando os casos de covid 19 saltaram para os valores mais elevados desde o início da pandemia.

As novas infeções por coronavírus no país de 17,5 milhões de habitantes praticamente duplicaram na semana passada e atingiram um valor inédito de mais de 16 mil nas últimas 24 horas.

Para conter o surto, as autoridades de saúde recomendam um bloqueio parcial, com o encerramento de teatros e cinemas e a suspensão de grandes eventos. Cafés e restaurantes também poderão voltar a fechar mais cedo.

No fim de semana passado, o país reintroduziu as máscaras e a obrigatoriedade de mostrar certificado de vacinação ou teste negativo em locais públicos. O anúncio das novas medidas está agendado para esta sexta-feira. No país, 85% da população adulta está já vacinada.

Rússia com aumento de infeções descontrolado

A Rússia também está a preparar restrições com o objetivo de conter o aumento de infeções que sobe de forma descontrolada há várias semanas. O acesso a locais públicos deverá ficar restrito a quem apresentar certificado de vacinação ou teste negativo.

Entretanto, o regulador europeu de medicamentos recomendou esta quinta-feira a aprovação de duas terapias, baseadas em anticorpos monoclonais, uma desenvolvida por uma empresa americana de biotecnologia e pela suíça Roche e outra produzida na Coreia do Sul.

