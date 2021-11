Gouveia e Melo admite voltar a liderar vacinação (se for chamado)

Na noite desta sexta-feira, em Lisboa, o vice-almirante Gouveia e Melo admite voltar à Task Force da vacinação, contudo, só se for chamado.

"Eu, sendo militar, vou onde me chamarem. Ninguém pode descartar nada enquanto vestir uniforme militar. Se me disserem que é a missão que tenho de cumprir, cumprirei todas as missões", refere.