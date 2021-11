O turismo na União Europeia (UE) começou este verão a abrandar a queda face a 2019, depois do forte recuo registado em 2020 devido à pandemia da covid-19, segundo dados esta segunda-feira divulgados pelo Eurostat.

De acordo com dados divulgados pelo gabinete estatístico da UE, em junho de 2021, as dormidas em estabelecimentos turísticos recuaram 51% face ao mesmo mês de 2019, um abrandamento na comparação com a queda de 70% em junho de 2020.

Os sinais de recuperação foram mais evidentes em julho (-29% em 2021 e -40% em 2020) e agosto (-20% em 2021 e -30% em 2020), face aos mesmos meses de 2019, antes da pandemia.

Por sua vez, em abril foi registado o maior recuo do ano no número de noites passadas em estabelecimentos turísticos (-81%, face a abril de 2019), mas ainda assim uma melhoria quando comparado a abril de 2020, quando o indicador caiu 95%.

Em Portugal, as dormidas turísticas recuaram, em 2021 face a 2019, 50% em junho, 43% em julho e 20% em agosto, uma recuperação face às quebras de, respetivamente, 81%, 64% e 45%, registadas no ano passado.

Durante os três meses de verão - de junho a agosto - foram registados 856 milhões de dormidas turísticas, um recuo trimestral de 31% face ao verão de 2019, tendo o indicador recuado em todos os Estados-membros.