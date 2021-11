Surto no Congresso de Pneumologia: autoridade de saúde verifica condições em que se realizou

O Congresso de Pneumologia, que se realizou num hotel em Albufeira, juntou cerca de 1.200 pessoas durante três dias.

No domingo, um dia após terminar o congresso, foi sinalizado o primeiro caso positivo à covid-19, após ter detetado sintomas ligeiros. Os contactos foram rastreados e testados. Até ao momento há pelo menos 18 pneumologistas infetados.

Todos eles estão vacinados e a grande maioria está assintomática. O secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, esteve presente no Congresso, mas testou negativo à covid-19.

A organização defende que no recinto foram cumpridas as medidas de prevenção da infeção recomendadas pela Direção-Geral da Saúde: "Todos os participantes no Congresso e todo o staff envolvido na organização do evento apresentaram certificado digital ou teste negativo à entrada".

Com a confirmação do surto, a autoridade de saúde local deslocou-se ao hotel para verificar as condições em que se realizou o evento e fazer o levantamento de eventuais contactos entre os funcionários da unidade hoteleira.

SAIBA MAIS