Surto no Congresso de Pneumologia: secretário de Estado da Saúde testou negativo à covid-19

Os pneumologistas estiveram reunidos de quinta para sábado num hotel de cinco estrelas, na praia da Falésia. Assim que foi sinalizado o primeiro caso positivo à covid-19, após ter detetado sintomas ligeiros, os contactos foram rastreados e testados. O secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, esteve presente no Congresso, mas testou negativo à covid-19.

No total, 15 médicos testaram positivo à covid-19, cinco faziam parte de um grupo de internos de um hospital de Lisboa e os restantes tratavam-se de casos isolados. Todos eles estão vacinados e a grande maioria está assintomática", anunciou a Sociedade em comunicado, referindo que os restantes têm sintomas ligeiros.

A organização defende que no recinto foram cumpridas as medidas de prevenção da infeção recomendadas pela Direção Geral da Saúde: "Todos os participantes no Congresso e todo o staff envolvido na organização do evento apresentaram certificado digital ou teste negativo à entrada".

