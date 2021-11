Surtos de covid-19 em hospitais: 30 infetados no Hospital de Leiria e 21 no IPO

Dois hospitais portugueses enfrentam surtos de covid-19: no Hospital de Leiria, há 30 pessoas infetadas, já no IPO de Lisboa, os 21 casos positivos foram retirados do hospital oncológico para proteger os outros doentes.

O surto no IPO

Assim que o primeiro caso positivo foi detetado, todos os doentes e profissionais do IPO de Lisboa foram testados à covid-19, tendo sido encontrados mais 20 infetados.

Por ser um hospital oncológico, todos tiveram de abandonar as instalações de imediato, por ordem da Direção-Geral da Saúde.

Dos 21 utentes, uma parte foi para casa e outra transferida para outros hospitais, sendo que os funcionários estão a recuperar em casa.

O IPO garante, mesmo assim, manter o normal funcionamento, não sendo desmarcadas consultas ou tratamentos.

O surto no Hospital de Leiria

Em Leiria, no Hospital Santo André, cinco profissionais e 25 utentes testaram positivo à covid-19.

Morreram sete pessoas com mais de 75 anos, vacinados, contudo, o hospital garante que não foi por causa da infeção.

O surto interno está controlado, no entanto, a urgência tem recebido cada vez mais doentes.

Os médicos e enfermeiros sentem-se exaustos, sendo que já foram feitos mais de 800 pedidos de escusa de responsabilidade de enfermeiros só deste hospital.

