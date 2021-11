Covid-19: Presidente da República afasta alarmismos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ser operado a uma hérnia inguinal, revelou o próprio. A operação vai realizar-se antes do Natal, no Hospital das Forças Armadas. O Presidente da República voltou a dizer esta quinta-feira que não acha necessária a declaração do Estado de Emergência, mas garantiu que mesmo depois de ser dissolvido, o Parlamento mantém todos os poderes para aprovar as medidas que forem necessárias.

De visita ao Mercado Solidário Novo Futuro – Rastrillo 2021, o Presidente da República recusou a teoria de alguns constitucionalistas, que dizem ser necessário um novo estado de emergência em Portugal para validar novas medidas restritivas.

"O bom senso aponta para que, como tem dito o Sr. primeiro-ministro, por um lado, se previna o futuro, por outro, não se entre em alarmismos que não correspondem à realidade", diz.

Dissolução da Assembleia

O Presidente da República garante que a dissolução da Assembleia não é impedimento para que sejam tomadas todas as medidas necessárias.

Na véspera do ministro da Defesa ser ouvido no Parlamento para justificar não ter dado conhecimento ao Presidente da investigação a militares que estiveram na centro-africana, Marcelo põe um ponto final na polémica.

Marcelo vai ser operado

Inesperadamente, anunciou ao país que vai passar a quadra natalícia no hospital. A intervenção a uma hérnia inguinal será nas vésperas de Natal, no Hospital das Forças Armadas, mas ainda não tem dia certo marcado.