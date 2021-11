Testes antigénio gratuitos na farmácia: quantos pode fazer por mês?

Os testes rápidos nas farmácias voltam a ser gratuitos a partir desta quinta-feira, decisão tomada pelo Governo devido ao aumento do número de casos de covid-19.

A medida anunciada pelo Ministério da Saúde entra em vigor esta sexta-feira: comparticipação a 100% e quatro testes mensais por pessoa.

O anterior regime especial de comparticipação tinha terminado no final de setembro, consequência direta do avanço do processo de vacinação.

Ao fim de 48 dias, os testes rápidos de antigénio voltam a ser gratuitos nas farmácias e nos laboratórios aderentes.

Podem ser marcados em farmaciasportuguesas.pt, por telefone, email, ou diretamente nas farmácias.

O reforço da testagem é visto pelos médicos como um factor importante para evitar a propagação das cadeias de transmissão.

Desde o início da pandemia, já foram realizados mais de 20 milhões de testes à covid-19 em Portugal.

