AHRESP avisa que eventuais novas restrições têm de "ter em conta" impacto na economia

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) alertou hoje que qualquer decisão a tomar pelo Governo para conter a nova vaga da pandemia deve ser "devidamente ponderada" e "ter em conta" o impacto na economia.

"A propósito da reunião do Infarmed [realizada na passada sexta-feira], a AHRESP considera que qualquer decisão que o Governo venha a tomar deve ter como base uma análise realista e ter em conta as consequências para as atividades económicas", sustenta a associação no seu boletim diário, hoje divulgado.