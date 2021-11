Covid-19: diminui o número de diabéticos tratados

O número de diabéticos tratados nos hospitais diminuiu devido à pandemia da covid-19, mas os custos com o seu tratamento aumentaram, tal como a mortalidade, conclui um estudo divulgado esta quarta-feira.

O estudo, feito por uma consultora para a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, analisa o impacto da covid-19 na gestão da diabetes nos hospitais do Serviço Nacional da Saúde, comparando dados da Administração Central do Sistema de Saúde de 2019 (ano de pré-pandemia) e 2020 (ano de pandemia).

De acordo com a análise, o número de diabéticos tratados em hospitais em regime de internamento e ambulatório cai 14,5% e 12%, respetivamente, com tal resultado a dever-se, entre várias possíveis razões, à "concentração dos hospitais nos doentes covid-19", ao "receio dos doentes em procurar serviços de saúde" e à "política geral de confinamento".

Apesar do decréscimo de doentes tratados, o peso relativo dos diabéticos na atividade hospitalar aumenta, contudo, cerca de 5% no internamento e 18,2% no ambulatório entre 2019 e 2020.

"A súbita falha na resposta dos serviços poderá ter tido uma repercussão mais negativa em doentes diabéticos, provocando descompensações que motivaram a procura hospitalar", assinala a consultora IASIST, que realiza o estudo no âmbito da iniciativa "Um PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] para a Diabetes - a Oportunidade é Agora", promovida pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares.

Dada a complexidade dos casos, o custo médio de um doente diabético tratado num hospital aumenta de 2.900 euros em 2019 para 3.327 euros em 2020, tendo o tempo médio de internamento por doente subido 2,5%.

A análise salienta que, apesar da redução na mortalidade geral hospitalar de 2,2%, morreram em 2020 mais 6,9% de diabéticos nos hospitais, tendo a taxa de letalidade aumentado 24,9%, o que sugere, segundo a consultora, "maior gravidade destes doentes".

"Um PRR para a Diabetes - a Oportunidade é Agora" visa "definir um plano de ação que venha alterar o paradigma da resposta aos desafios da diabetes em Portugal".

Na sexta-feira, serão apresentadas e discutidas em Lisboa as "soluções propostas".

