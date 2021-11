Associação de Lares considera excessivas e incoerentes as medidas de contenção no setor

A Associação de Lares considera que as medidas de contenção para quem visita os estabelecimentos do setor são excessivas e incoerentes, após a decisão de que será obrigatório apresentar teste negativo, mesmo quem já esteja vacinado, a partir de 1 de dezembro.

Os lares foram dos locais em que as medidas de contenção da pandemia foram das mais agressivas, ainda assim, isso não evitou que os surtos acontecessem.

As visitas voltaram a ser possíveis em maio, com muitas regras, que foram sendo aligeiradas com o tempo.

Contudo, a partir da próxima quarta-feira, o teste negativo será obrigatório para quem visita os lares, independentemente das pessoas estarem ou não vacinadas.

No entender da associação dos lares, existe falta de coerência nas medidas.

Os idosos continuam a poder sair e regressar das instituições sem qualquer obrigação de fazer teste ou isolamento.

Assim, aumentam as medidas restritivas para quem visita os idosos, numa altura em que está a decorrer a administração da terceira dose da vacina da covid-19 aos funcionários dos lares.

