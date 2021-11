Covid-19: Queima das Fitas de Coimbra associada a aumento de casos em 42 concelhos

Um dos sinais da necessidade de colocar restrições em grandes eventos para evitar a disseminação do coronavírus vem, segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, do exemplo da Queima das Fitas em Coimbra: investigadores associam o evento ao aumento de casos de uma sublinhagem em 42 concelhos do país.

Após um ano e meio, a Queima das Fitas de Coimbra voltou a realizar-se e, segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, é um exemplo da velocidade com que se pode propagar o coronavírus pelo país.

A origem dos casos foi possível de ser descoberta através do aumento de uma sublinhagem da variante Delta.

Acredita a investigação que um indivíduo terá infetado várias pessoas durante o evento, e que depois transportaram o vírus para os locais de origem.

O caso não é único em Portugal.

No recinto dos concertos, a Queima das Fitas de Coimbra teve entrada condicionada a teste negativo ou a certificado digital.

A partir de dezembro, as medidas de segurança em eventos similares serão reforçadas com testagem obrigatória.

Os estudos do Instituto revelam como se torna rápida a disseminação do coronavírus em particular nos grandes eventos.

