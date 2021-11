Covid-19: fronteiras terrestres vão continuar abertas, reforça MAI

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, frisa que as fronteiras vão continuam abertas e será um teste negativo à covid-19 para entrar em território português.

"Neste momento estamos a estabelecer regras mais exigentes, relativamente à exigência de testes", indica Eduardo Cabrita.

As fronteiras terrestres vão ter à disposição um "mecanismo de controlo de regras sanitárias e sensibilização".

Eduardo Cabrita reforça, ainda, que Portugal está a organizar estas medidas em articulação com a vizinha Espanha.

Quanto à suspensão de voos provenientes da Áfrical Austral, o ministro adianta que está a ser avaliada.

O aperto do controlo aos passageiros que entram em Portugal de avião vai abranger as fronteiras terrestres, marítimos e fluviais, com a obrigatoriedade de apresentar teste negativo à covid-19, segundo o comunicado do Conselho de Ministros.

