Isaltino Morais internado com covid-19

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, foi internado no Hospital CUF Tejo depois de ter testado positivo à covid-19.

Isaltino Morais deu entrada no hospital esta manhã.

Em comunicado, a autarquia refere que Isaltino Morais está a "(...) realizar exames médicos de diagnóstico", de forma a perceber o estado de saúde depois de ter contraído o vírus.

"De acordo com o relatório médico, encontra-se na unidade de cuidados intermédios e o seu estado de saúde é estável", refere a Câmara de Oeiras.

O autarca, de 71 anos, não apresenta sinais de doença grave.

A Câmara Municipal de Oeiras já tinha publicado no domingo uma nota informativa, na página do município no Facebook, a dar conta que Isaltino Morais tinha testado positivo à covid-19 e que estava a "ser acompanhado pelos serviços de saúde" a partir de casa, onde se encontra em isolamento profilático.